Объяснена уникальность российского Су-37

Истребитель Су-37 является уникальным, поскольку «первым из российских боевых самолетов получил двигатель с управлением векторной тяги (УВТ) и показал, на что тот способен», пишет «Российская газета».

Издание отмечает, что главной особенностью Су-37 была выдающаяся маневренность, обеспечиваемая новыми двигателями АЛ-31ФП с управляемыми гидроцилиндрами сопла. Также истребитель получил цифровую систему управления, усовершенствованную оптико-электронную прицельную систему, радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой, тепловизор и лазерный дальномер.

«Как ни парадоксально, но единственным минусом Су-37 была его уникальность. Самолет существовал в одном экземпляре», — пишет газета.

Издание напоминает, что Су-37 с 1996 года демонстрировался на мировых авиасалонах, а в 2002 году разбился под Москвой.

В августе 2019 года советско-российский экспериментальный палубный истребитель Су-47 «Беркут» выкатили на статическую стоянку для демонстрации посетителям Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) в Жуковском (Московская область).