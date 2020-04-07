РВСН представит на форуме "Армия-2020" перспективные образцы ВВСТ, созданные в 2019 году

ЦАМТО, 6 апреля. Ряд перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, созданных в 2019 году, будет представлен РВСН на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

На уличной экспозиции парка "Патриот" планируется вместе с традиционной стартовой батареей ПГРК "Тополь" показать агрегаты, созданные в рамках опытно-конструкторской работы "Технология-РВ".

Это оборудованные по последнему слову техники агрегаты технического обеспечения ракетного вооружения, позволяющие успешно и комфортно решать задачи по своему предназначению. Для демонстрации в рамках форума планируется представить три новых агрегата обеспечения: подвижный технический пункт управления, машину контроля проведения работ на ракетном вооружении и машину дежурной смены охраны и обороны.

Подвижный технический пункт управления предназначен для работы личного состава в полевом районе и обеспечивает прием и передачу документов по каналам связи, в том числе и на марше.

Машина контроля проведения работ на ракетном вооружении является универсальным агрегатом, который может применяться в качестве командно-штабной машины руководителя любых видов работ на вооружении, в том числе контроль выполнения особо ответственных работ.

Машина дежурной смены охраны и обороны предназначена для организации и обеспечения охраны и обороны районов временного размещения подразделений РВСН, в ней наряду с типовым оборудованием имеется комплект быстро развертываемых технических средств охраны, средства маскировки, палатка для размещения личного состава и другие необходимые специальные средства, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.