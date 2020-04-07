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ЦАМТО

За последние два года РВСН получили 10 машин "МИОМ" и "Листва" для ПГРК "Ярс"

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Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) 15М69.
Источник изображения: http://www.autocatalogue.ru/

ЦАМТО, 6 апреля. За последние два года стратегические ракетчики получили 10 машин "МИОМ" и "Листва". Темпы поставок перспективных образцов инженерного вооружения в 2020 году сохранятся на том же уровне, что и в этом году.

В целом за последние пять лет в перевооружаемые соединения РВСН поступили более 30 машин инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ), а также машин дистанционного разминирования МДР "Листва".

Данная техника поступает во все соединения ПГРК, перевооружаемые на ракетный комплекс "Ярс".

МДР создавалась для повышения живучести и защищенности агрегатов подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) на маршрутах боевого патрулирования и полевых позициях, для разминирования участков маршрутов движения колонн техники от дистанционных управляемых минных полей, радиоуправляемых мин и фугасов.

В войсковых условиях была проведена проверка боевой эффективности МДР "Листва" на уничтожение (обезвреживание) минно-взрывных устройств (спецсборок инженерных боеприпасов) и первые машины поставлены в Тейковское, Йошкар-Олинское и Новосибирское ракетные соединения.

Машина инженерного обеспечения и маскировки обеспечивает выполнение таких задач как инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций, включая оценку несущей способности их грунтовых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, а при необходимости – их восстановление (расширение).

С помощью данной техники производится инженерная разведка маршрутов на наличие минно-взрывных заграждений и разминирование местности, а также скрытие следов заезда агрегатов на полевые позиции, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Листва
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
ПГРК
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