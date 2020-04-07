Один из самых мощных в мире 9-мм патронов разработали в России

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) разработал новейший патрон для 9-миллиметровых самозарядных пистолетов.

Он обладает повышенной мощностью - пробивает бронежилет второго класса защиты, в том числе тканевый, на существенно большей дальности, чем аналоги, сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех. Добиться этого удалось благодаря новой конфигурации сердечника пули с режущей кромкой на его вершине.

По словам гендиректора ЦНИИточмаша Альберта Бакова, на этапе проектирования были опасения, что новая конструкция сердечника негативно отразится на кучности стрельбы, однако эксперименты этот скепсис развеяли.

Точные характеристики нового патрона в сообщении Ростеха не приводятся. Сообщается лишь, что по дальности пробития бронежилетов второго класса защиты он значительно превышает показатели других штатных патронов. Напомним, согласно российскому ГОСТ Р 50744-95 второй класс защиты подразумевает, что бронежилет выдержит выстрел с пяти метров из пистолета калибром 9x21 миллиметра (в ходе испытаний используется пистолет Сердюкова).

Новый боеприпас уже окрестили "патроном "Удава". Как уже писала "РГ", этот пистолет был принят на вооружение летом прошлого года и уже поступает в вооруженные силы. Он выпускается в трех вариантах: военная версия общего назначения, для специальных операций и гражданская (спортивная) модификация. Пистолет может использовать трассирующие, бронебойные и экспансивные боеприпасы, емкость магазина составляет 18 патронов. Эффективная дальность стрельбы - до 100 метров.

Алексей Иванов