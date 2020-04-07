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ЦАМТО

Современные боевые машины пехоты поступят в Сухопутные войска в текущем году

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Боевая машина пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок"
Боевая машина пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

ЦАМТО, 6 апреля. Современные БМП-3 с боевым модулем "Эпоха" и БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также партия боевых машин поддержки танков БМПТ "Терминатор" планируются к поступлению в подразделения СВ ВС РФ в 2020 году.

Боевые машины пехоты прошли глубокую модернизацию, увеличив при этом свои огневые возможности. В составе необитаемого боевого модуля "Эпоха" – 57-мм орудие, с пушкой спарен 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 2 тыс. патронов. Отличительной особенностью нового боевого отделения БМП "Бережок" является наличие в его составе ПТРК "Корнет" с боекомплектом из восьми ракет, из которых четыре сразу готовы к пуску, а в дополнение к 30-мм автоматической пушке установлен автоматический гранатомет.

БМПТ "Терминатор" – многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
БМПТ Рамка-99
Корнет
ПКТМ
Эпоха БМ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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