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Военное обозрение

«Наисовременнейшая техника»: в Сербии опробовали в деле вертолеты Ми-35М

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Источник изображения: topwar.ru

Летчики из состава 714-й противотанковой эскадрильи 98-й авиабригады ВС Сербии опробовали в деле Ми-35. Экипаж вертолета провёл 5 апреля стрельбы на полигоне по наземным целям, имитирующим бронетехнику условного противника. Местные военные остались довольны полученными результатами.

Как поясняет издание «Вечерње новости», глава военного ведомства Александр Вулин, наблюдавший за выполнением боевой задачи, заявил, что наисовременнейшая техника в руках сербских пилотов показала готовность защищать страну без «никаких компромиссов».

Все военнослужащие сербских вооруженных сил делают все возможное и в состоянии сохранить независимость нашей страны. Все наши боевые команды и все наши боевые приемы находятся на мастерском уровне

- отметил министр.

В качестве средств поражения выступали управляемые ракеты «Атака» и 23-мм пушка ГШ-23Л. Они были высоко оценены сербскими военными.

Это прекрасное чувство – работать с такой ракетой, даже в сложных погодных условиях, какими они были сегодня. Но оказалось, что ракета отвечает всем нашим требованиям

- пояснил подполковник Добросава Дрндаревич, командир 714-й эскадрильи.

Как пояснило сербское издание своим читателям, Ми-35 были введены в строй в конце прошлого года. При этом поставщик винтокрылых машин назван не был.


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Страны
Сербия
Продукция
Атака
ГШ-23
Ми-35
Ми-35М
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