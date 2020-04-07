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Военное обозрение

Советские танки названы самыми приспособленными к модернизации

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Источник изображения: topwar.ru

Одной из важнейших характеристик бронетанковой техники является ее приспособленность к модернизации. Как оказалось, этот показатель самый высокий у советских и российских боевых машин.

Такие выводы можно сделать, изучив мировой рейтинг, составленный американским изданием National Interest.

Его авторы считают, что некоторые образцы бронетехники остаются популярными в течение десятилетий не из-за толстой брони, мощного орудия, превосходных ходовых качеств или других технических характеристик. Только способность к модернизации позволяет долгое время приспосабливать боевую технику к меняющимся реалиям.

Способность эффективно размещать новые орудия, броню, турели и датчики может удерживать танк на линии фронта в течение десятилетий, экономя затраты военных и промышленности.

Изучив множество боевых машин, выпускаемых разными странами в разное время, американские исследователи пришли к неожиданным выводам. Они поставили на первое и второе место среди самых адаптируемых танков мира Т-55 и Т-72, созданные в СССР. Еще в пятерку лучших вошли английский Centurion, а также американские M4 Sherman и М60.

Так как Т-55 постоянно усовершенствовали, он продолжал эксплуатироваться в разных странах мира на протяжении нескольких десятилетий. В частности, именно на этот танк впервые в мире была установлена система активной защиты. Т-72 тоже отлично приспособлен для модернизации. На первое место он не вышел лишь потому, что начал выпускаться позже, чем Т-55.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
Т-55
Т-72
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