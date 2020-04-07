ВМС США приняли на вооружение 18-ю АПЛ класса "Вирджиния"

ЦАМТО, 6 апреля. На вооружение ВМС США 4 апреля была принята новая атомная подводная лодка (SSN-791) "Делавэр" класса "Вирджиния".

Из-за введенных ограничений на проведение массовых мероприятий, ВМС США не проводили традиционную торжественную церемонию, а ввели АПЛ в боевой состав флота в рабочем порядке. Возможно, официальное мероприятие будет проведено позднее.

Строительство (SSN-791) "Делавэр" началось в сентябре 2013 года. Закладка киля состоялась 30 апреля 2016 года, церемония крещения была проведена 20 октября 2018 года, а спуск на воду прошел в декабре 2018 года. Испытания АПЛ успешно завершились в начале октября 2019 года, а 25 октября 2019 года подлодка была передана ВМС США.

Подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, противолодочной и противокорабельной борьбы, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", ведения наблюдения и разведки, асимметричных боевых действий, доставки групп боевых пловцов к месту проведения операций, установки морских мин.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить до 30 АПЛ серии "Вирджиния". К настоящему времени ВМС США переданы 18 АПЛ: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787), "Индиана" (SSN-789) и "Делавэр" (SSN-791), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.

"Делавэр" является последней АПЛ класса "Вирджиния" версии "Блок.3". Длина корпуса подводной лодки составляет 114,5 м, ширина – 10,4 м, водоизмещение – 7800 т, глубина погружения – 243 м, скорость хода в подводном положении – 25 узлов. Реактор АПЛ не требует перезагрузки ядерным топливом в течение запланированного срока эксплуатации (33 года), что снижает затраты на эксплуатацию и увеличивает продолжительность выполнения боевых задач. АПЛ версии "Блок.3" оснащены двумя новыми пусковыми установками VPT (Virginia Payload Tube), заменившими двенадцать 21-дюймовых отдельных вертикальных пусковых труб для запуска КРМБ "Томагавк" (TLAMS), которыми оборудованы АПЛ "Вирджиния" предыдущей версии. Каждая пусковая установка диаметром 87 дюймов (2,2 м) вмещает по шесть КРМБ "Томагавк".