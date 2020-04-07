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Военное обозрение

Разработчик сообщает о новшествах платформы «Бумеранг»

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Источник изображения: topwar.ru

БТР и БМП платформы «Бумеранг» прошли через определённую доработку. Речь идёт о перспективной бронетехнике на колёсной платформе, которая разработана Военно-промышленной компанией («ВПК»).

По последним сведениям, новшества «Бумеранга» в первую очередь связаны с усилением бронесоставляющей при использовании бронетехники в операциях на воде. В частности, представители «ВПК» говорят об увеличенном бронекорпусе, который повышает плавучесть БТР и БМП на платформе «Бумеранг».

После расширения бронированного корпуса повышены показатели по водоизмещению, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу упомянутой компании. Увеличение объёма позволяет повысить эргономичность при размещении десанта. Дополнительные навесные элементы позволяют повысить уровень защищённости боевых машин, десанта и экипажа.

По сути, речь идёт о многофункциональной унифицированной платформе (ВПК-7829), которую можно использовать при создании различных средств военной техники.

Напомним, что впервые техника на колёсной платформе «Бумеранг» была продемонстрирована на Параде Победы 9 мая 2015 года. Платформа использует двигатель ЯМЗ-780, позволяющий двигаться на скорости до 100 км/ч по шоссе и до 50 км/ч по пересечённой местности. Боевая масса до осуществления доработки – 34 т. После увеличения бронекорпуса данных о массе пока не представлено.

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Продукция
Бумеранг
Компании
ГАЗ Группа
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