Российские крейсер и эсминец выполнили артиллерийские стрельбы в Тихом океане

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Ракетный крейсер "Варяг" и эсминец "Быстрый" выполнили артиллерийские стрельбы по береговым целям на учениях в акватории Тихого океана, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Финальным эпизодом учений стало выполнение комплексной артиллерийской стрельбы по береговым целям экипажами флагмана флота Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и эскадренного миноносца "Быстрый", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельбы выполнялись из 130-мм корабельных автоматических пушек АК-130, корабли уничтожили огневые точки и технику условного противника.

"Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) завершают решение практических задач в рамках серии плановых тактических учений", - информирует ТОФ.