Отделения интенсивной терапии в госпитале в Бергамо дооснастили оборудованием

Как сообщили в Минобороны РФ, в настоящее время проводится его тестирование и настройка

БЕРГАМО /Италия/, 6 апреля. /ТАСС/. Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские медбригады будут принимать больных коронавирусной инфекцией, дооснащен оборудованием. Сейчас происходит его тестирование, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны России.

"Завершено дооборудование отделений интенсивной терапии, где российские и итальянские медицинские бригады начнут совместную работу по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией", - отметили в военном ведомстве.

Сейчас идет тестирование и настройка всего установленного оборудования. Российские специалисты "в круглосуточном режиме в три смены будут осуществлять прием, диагностику и лечение заболевших в двух отделениях интенсивной терапии и реанимационном отделении полевого госпиталя".

Врачебно-сестринские бригады из РФ и Италии уже прошли подготовку к работе по приему пациентов в полевом госпитале города Бергамо. Она проходила в больнице города Бергамо имени Папы Джованни 23-го. Полевой госпиталь, в котором будут работать более 200 итальянских и российских специалистов, рассчитан на 142 койки.

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты работают в районе города Бергамо (область Ломбардия), одного из наиболее пострадавших от пандемии.