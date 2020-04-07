Украинский "мусорный танк" "Азовец" превратился в тяжелый БТР "Дон"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004", arey.net.ua

Многие стали уже забыть о попытке создания на Украине боевой машины "Азовец". Только ленивый не прошелся по этому бронированному курьезу конструкторов, работавших на одно из наиболее одиозных неонацистких формирований в Незалежной.

Как только над ним не издевались, как только не переиначивали название: например, за сходство с контейнером для отходов его часто именовали "мусорным танком".

Источник изображения: Фото: "Отвага2004", arey.net.ua

Как и ожидалось, все закончилось ничем, хотя были даже предприняты попытки провести какие-никакие испытания.

Прошло пять лет, и об "Азовце" стали забывать. Однако его создатели решили о себе напомнить. Так стало известно о разработке "высокозащищенного бронетранспортера "Дон". Его планируется оснастить гибридной силовой установкой.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004", arey.net.ua

Правда, судя по изображениям, перед нами все тот же "Азовец", на который установили обитаемый модуль с пафосным названием "Меч Арея" с 30-мм автоматической пушкой 2А42. Шасси все то же - разработанный в 60-е годы основной боевой танк Т-64. Учитывая украинские реалии, этот тяжелый БТР так и останется компьютерным изображением.