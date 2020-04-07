Чжунго цзюньван (Китай): российско-американское соперничество в Арктике усиливается

Арктика интересует многие страны, но больше всех – Россию и Америку. Соперничества стран за эти «холодные земли» становится все более очевидным, отмечает «Чжунго цзюньван», ведь контроль над регионом обеспечит не только ресурсами, но и важным геополитическим преимуществом.

В последнее время ВМС США не стесняются "играть мускулами" в Арктике. Не так давно они опубликовали видео, на котором во время учений IceX-2020, сломав лед, всплыла подводная лодка "Толедо". Этим Америка продемонстрировала свою боеспособность в арктическом регионе. Реакция российской стороны последовала незамедлительно. Командиры Северного и Тихоокеанского флота могут поднять все свои атомные подлодки из-подо льда Арктики, в то время как среди американского флота на такое способны лишь немногие подлодки. Сейчас усиление соперничества между Россией и США в арктическом регионе стало более выраженным.

На стратегическое положение Арктики обращают все больше внимания, и "холодные земли" Северного полюса постепенно превращаются в объект "горячего интереса" всех стран. Арктика обладает огромными запасами природных ресурсов, таких как нефть и природный газ. В будущем она может стать основным центром смягчения последствий глобального кризиса, вызванного нехваткой ресурсов. Арктика находится в точке соприкосновения северных частей трех материков: Азии, Европы и Северной Америки. Если на самом Северном полюсе или в непосредственной близости от него установить вооружение с необходимым радиусом действия, оно сможет за короткое время поразить любую цель, находящуюся на территории стран Северного полушария. Это значит, что, получив контроль над воздушным и космическим пространством Арктики, можно получить контроль над всеми важными местами Северного полушария.

Россия, как самая большая прилегающая к Северному полюсу страна, еще с царских времен испытывала глубокий интерес к освоению данного региона. Принадлежащие ей арктические территории в будущем станут источником ресурсов, а также геополитической крепостью. Чтобы укрепить и расширить сферу собственных интересов, страна должна увеличить свое присутствие в регионе. Для осуществления арктической политики несколько последних десятилетий российское правительство более углубленно занималось арктическим регионом, создавало специальные органы, отвечающие за согласование и реализацию конкретных действий, восстанавливало и создавало новые военные базы в Арктике, активно размещало в регионе атомные подводные лодки проекта "Борей" и атомные ледоколы. Данные меры принимаются для поддержания сил военного устрашения за северным полярным кругом и надежного сдерживания НАТО, пытающегося осуществить свои замыслы по стратегическому угнетению России. Страна также надеется оказать содействие развитию международного сотрудничества, совместно осваивать регион, заставить ресурсы и транспортный потенциал Арктики послужить на благо реальным экономическим интересам и обновить ситуацию в международных отношениях.

Чтобы расшатать стратегические опоры России в Арктике, вслед за "расширением НАТО на Восток" США продолжают сокращать стратегические возможности этой страны. Они вышли из ДРСМД, разместили комплексы ПРО в странах, соседствующих с Россией и усиливают военное сотрудничество с Норвегией и другими союзниками, увеличивая тем самым угрозу безопасности России в арктическом регионе. В 2018 году министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что страна должна вывести соперничество в Арктике на новый уровень и увеличить число береговой охраны в регионе. После этого авианосная группа во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" направилась в Норвежское море, находящееся за северным полярным кругом. В 2018 году прошло немало военных учений, таких как ArcticEdge, Northern Eagle и IceX. В основном на них оттачивались умения различных родов войск вести совместные боевые действия в полярной среде и демонстрировалась всесторонняя боеспособность американских войск в Арктике.

Пока США придают все большее значение Северному полюсу и увеличивают военное присутствие в данном регионе, Россия готовится стать председательствующей страной Арктического совета с 2021 по 2023 год. За это она планирует принять меры по закреплению контроля над Арктикой. "Подогревание интереса" к "холодным землям" Северного полюса означает, что мировому сообществу следует пристально следить, не спровоцирует ли одна из сторон стратегического соперничества за Арктику новые мировые потрясения.

Лю Вэйчжи (刘维志)