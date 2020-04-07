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Известия.ru

Воздушный убой: силы ПВО на маневрах отражали современные угрозы

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Российская авиация и силы противовоздушной обороны научились отражать массированный удар гиперзвуковым оружием, крылатыми и баллистическими ракетами малой и средней дальности, а также атаковать их носители — так оценили итоги учений на юге страны военные эксперты. Сегодня отечественные подвижные зенитные соединения в зависимости от целей и задач способны выдвигаться в тот или иной район страны и полностью его перекрывать. Как считают специалисты, концепция мобильной системы ПВО сейчас особенно востребована из-за развития новейших средств поражения и беспилотников.

Российская авиация и силы противовоздушной обороны научились отражать массированный удар гиперзвуковым оружием, крылатыми и баллистическими ракетами малой и средней дальности, а также атаковать их носители — так оценили итоги учений на юге страны военные эксперты. Сегодня отечественные подвижные зенитные соединения в зависимости от целей и задач способны выдвигаться в тот или иной район страны и полностью его перекрывать. Как считают специалисты, концепция мобильной системы ПВО сейчас особенно востребована из-за развития новейших средств поражения и беспилотников.

Высокая мобильность

Как ранее сообщало Министерство обороны, с 30 марта по 2 апреля на юге России прошли крупномасштабные двусторонние учения авиации и сил ПВО, в которых приняло участие более 100 самолётов и вертолётов. Войска израсходовали свыше 300 зенитных ракет и около 100 высокоточных управляемых ракет и бомб. ВКС отражали массированные ракетные удары противника во взаимодействии с кораблями Черноморского флота и Каспийской флотилии.

По словам источников «Известий» в военном ведомстве, в ходе этих маневров ПВО впервые отрабатывали оборону от нападения с использованием гиперзвукового оружия, а также массированных ударов баллистических и крылатых ракет средней и меньшей дальности.

Уникальной особенностью учений стала высокая мобильность сил ПВО, принявших в них участие. Целые полки активно маневрировали по театру боевых действий. Опробовали также нанесение встречных и превентивных ударов авиацией не только по аэродромам условного противника, но и по носителям перспективных видов оружия.

— Сейчас у нас получается то, чего мы не смогли сделать в конце 1980-х-начале 1990-х, — создать противовоздушную оборону на качественно новом уровне, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Уже в те годы мы исходили из того, что нужно прикрыть все основные экономические районы страны. Но возможности техники не позволяли сделать эту систему мобильной. Приходилось наращивать её в каждом из таких районов и формировать новые и новые части. Была создана московская особая зона ПВО, подразделение в уральском регионе вокруг Свердловска. Пытались создать такую же зону на Дальнем Востоке вокруг основных баз кораблей и подводных лодок.

По словам эксперта сегодня ВКС России могут решить задачу по формированию мобильной системы обороны с помощью современных средств ПВО и авиации. Подвижные зенитные соединения в зависимости от целей и задач способны выдвигаться в тот или иной район и полностью его перекрывать. В то же время истребительная авиация обладает такой дальностью и мощью, что может навязывать противнику бой на дальних подступах. То есть действовать с упреждением.

Защита в нападении

Базирующиеся в Крыму самолёты и комплексы ПВО Воздушно-космических сил отрабатывали в основном оборонительные действия. А вот авиация Южного военного округа с материковых аэродромов училась захватывать господство в воздухе при помощи истребителей, а также тренировалась в нанесении ракетных и бомбовых ударов по наземным целям противника. В их число попали не только условные аэродромы, но и пусковые позиции ракет и ПВО.

По словам Владислава Шурыгина, при такой активной защите на земле и в воздухе противная сторона не сможет применить традиционный метод нападения — сначала уничтожить средства ПВО высокоточным оружием, а на следующем этапе переключиться на основные объекты. Теперь это будет настолько сложно, что противник вряд ли будет готов тратить на это силы.

— Мы можем очень быстро нарастить группировку до такой плотности, что пробить оборону имеющимися средствами без глобальной войны и использования ядерного оружия будет просто невозможно, — пояснил эксперт. — Причем в этом случае, обнаружив сосредоточение сил и средств на нашем направлении, мы можем просто упредить противника и нанести ему поражение до начала операции (если уже идут боевые действия), либо навязать ему бой на наших условиях.

За прошедшими крупномасштабными учениями пристально наблюдали не только американские самолёты-разведчики и беспилотники. К полётам вдоль крымского и черноморского побережья России на время их проведения подключились и самолёты европейских союзников по НАТО.

Встречный удар

Соединённые Штаты официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа 2019 года. Спустя считанные дни после прекращения его действия Пентагон начал запрещённые ранее испытания крылатых ракет с наземных пусковых установок. Ведутся также разработки крылатых и баллистических ракет дальностью от 500 до 5000 км. Резко активизировались работы над созданием гиперзвуковых вооружений наземного, воздушного и морского базирования. США надеются поставить в войска первые образцы уже в ближайшие три-четыре года.

Задачи, которые стоят перед силами ПВО, с каждым годом усложняются по мере развития технологий у вероятного противника, считает профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

— Около десяти передовых стран мира разрабатывают гиперзвуковое оружие, учиться отражать удар которого надо уже сейчас, — отметил он. — Но наиболее актуальная на сегодняшний день угроза — массированные налёты беспилотной авиации. В США готовят концепцию, в соответствии с которой истребители работают в связке с дронами, которые берут на себя часть нагрузки. Идея состоит в том, что относительно дешёвые БПЛА просто подавляют своим числом системы ПВО, заставляя их тратить боезапас и время. Опыта отражения таких массированных налётов сейчас ни у кого нет.

С прошлого года в России с учётом сирийского опыта регулярно проводят учения по отражению средствами ПВО массовых налётов беспилотников. Но одной пассивной обороной защититься от новых гиперзвуковых вооружений проблематично. Поэтому всё более приоритетной становится борьба с носителями такого оружия.

Как ранее сообщало Минобороны в Южном военном округе с 1 декабря 2017 года поставлена на опытно-боевое дежурство эскадрилья самолётов МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Их регулярно привлекают к учениям, в том числе с практическими пусками этих новейших боеприпасов.

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