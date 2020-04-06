Путин поручил организовать поэтапный допуск беспилотных авто на дороги

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам из-за ситуации с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству организовать тестирование и поэтапный допуск на российские дороги беспилотных автомобилей, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: с участием заинтересованных организаций и представителей научно-технологического бизнес-сообщества в целях опережающего развития разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, предусмотрев их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах Российской Федерации", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи главы государства с ведущими российскими инвесторами.

Срок исполнения - 31 мая 2020 года.