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РИА Новости

ПСБ: единовременное авансирование ОПК крайне важно в текущий момент

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Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве. Архивное фото
Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Авансирование государственных контрактов в размере 80% от цены контракта позволит предприятиям ОПК обеспечить своевременную оплату продукции поставщикам, повысить финансовую устойчивость, обеспечить исполнение соцобязательств, сообщает банк ПСБ.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг сообщил, что с целью ускорения размещения гособоронзаказа будут заключаться контракты с единственными поставщиками по ориентировочным ценам. Правительство также предлагает осуществлять 80% авансирование работ единомоментно, отказавшись от поквартального авансирования в рамках заключенных контрактов.

"Когда авансирование государственных контрактов увеличится с поквартального на единовременное в размере 80% от цены контракта, то есть отойдет практика авансирования с учётом наличия остатков денежных средств на отдельных счетах, предприятия сразу получат реальные деньги для выполнения государственного оборонного заказа и смогут обеспечить своевременную оплату продукции поставщикам на всех уровнях цепочки кооперации, что крайне важно в текущий момент для поддержки бизнеса. Таким образом повысится финансовая устойчивость, в том числе для исполнения социальных обязательств, выплаты заработной платы и уплаты налогов", - считает руководитель корпоративного бизнеса ПСБ Олег Минаев, слова которого приводятся в сообщении.

По его мнению, вводимые правительством меры позволят предприятиям хеджировать риски увеличения цены комплектующих.

"Заключение госконтрактов с единственными поставщиками по ориентировочным ценам позволит хеджировать риски увеличения цены комплектующих для уникальных оборонных производств — цену в процессе исполнения госконтракта можно будет корректировать, к примеру, с учётом изменения цен на комплектующие (узлы, агрегаты)", - сказал Минаев.

В апреле 2020 года количество контрактов на обслуживании в ПСБ выросло на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - на текущий момент банк сопровождает уже больше половины контрактов ГОЗ. При этом технически и организационно ПСБ уже сегодня способен обеспечить качественное сопровождение 100% контрактов.

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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