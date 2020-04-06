В Мексику отправили первый вертолет "Ансат" из России

МЕХИКО, 4 апр — РИА Новости. Кризис и пандемия коронавируса не помешали отправке первого вертолета семейства "Ансат" в Мексику, сообщил РИА Новости генеральный директор сервисного центра и дистрибьютора вертолетов "Ансат" в Мексике Craft Avia Center Хосе де Висенте.

"Все идет как мы планировали. Первый вертолет, разобранный на части, в двух контейнерах сейчас направляется из Москвы в Санкт-Петербург. Пятого апреля его погрузят на судно, которое прибудет в Мексику через 27 дней, на первой неделе мая", — сказал де Висенте.

По словам предпринимателя, вертолетные перевозки в Мексике отнесли к категории транспорта, которую не коснулись санитарные ограничения, поэтому сектор продолжает работу во время всеобщего карантина с учетом рекомендаций Минздрава — в ангарах остались только охранники, пилоты, техники из сервисной команды и руководители, которые поддерживают все операции.

Ранее в Craft Avia Center сообщали РИА Новости о планах поставить в Мексику на первом этапе 13 воздушных судов этого типа для своей компании и клиентов, а также еще 27 машин для национального проекта воздушной скорой помощи. Процесс сертификации модели "Ансат" в Мексике должен завершиться в этом году.

"Ансат" — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийно выпускаемый на Казанском вертолетном заводе. Конструкция кабины позволяет в течение часа трансформировать его в грузовой, пассажирский или медицинский вариант с возможностью перевозки до семи человек.