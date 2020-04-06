СМИ сообщили о коронавирусе у экс-капитана авианосца "Теодор Рузвельт"

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. У экс-капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, которого сняли с должности после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ, выявили коронавирус, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.

Ранее исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли сообщил об освобождении от должности капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье. Выступая на пресс-конференции, Модли подчеркнул, что появление таких писем в СМИ создает впечатление, что "в военно-морских силах царит паника и они не могут найти выход из ситуации, что неправда".

По словам двух одноклассников Крозье по Военно-морской академии, его анализы дали положительный результат на COVID-19. Один из источников отметил, что симптомы у капитана появились еще до того, как он покинул авианосец. В данный момент уже экс-капитан находится в карантине на военно-морской базе на острове Гуам.

Издание отмечает, что представитель военно-морского флота отказался комментировать информацию о наличии коронавируса у Крозье.

В письме, направленном командованию, капитан просил принять срочные меры по борьбе с эпидемией на корабле и эвакуировать 4 тысячи человек.

Командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкл Гилдэй в среду заявил, что авианосец остается в строю. По последним данным ВМС США, число членов экипажа американского авианосца "Теодор Рузвельт" с положительным результатом теста на коронавирус выросло до 155 человек, более 1,5 тысячи военнослужащих сошли на берег. Ранее сообщалось, что всего планируется спустить с борта около 3,7 тысячи человек из почти 5 тысяч находящихся на корабле. Остальные будут обеспечивать функционирование корабельных систем.