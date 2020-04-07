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Интерфакс-АВН

Российский орбитальный телескоп зафиксировал "пробуждение" черной дыры

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Спектр-РГ
Спектр-РГ.
Источник изображения: iz.ru

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" зафиксирован вспышку черной дыры, не проявлявшей признаки активности более 20 лет, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"В ходе обзора неба российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" 1 апреля 2020 года зарегистрировал яркий рентгеновский источник в области центра Галактики. Им оказалась черная дыра 4U 1755-338, которая была открыта рентгеновской обсерваторией Uhuru, однако в 1996 году "замолчала" и не проявляла признаков активности более 20 лет", - сообщили в пресс-службе.

"Проанализировав полученные данные, астрофизики Института космических исследований предположили, что телескоп ART-XC наблюдает начало новой вспышки от этой черной дыры. Она связана с возобновлением аккреции на черную дыру вещества с обычной звезды, которые вместе образуют двойную систему", - добавили в госкорпорации.

В Институте космических исследований РАН сообщили, что ученые из-за коронавируса в данный момент в дистанционном режиме работают с данными, полученными телескопом.

"Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории.

Обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в космическое путешествие 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. 24 июля обсерватория передала на Землю первые научные данные и первый рентгеновский снимок.

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