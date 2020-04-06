Командир сверхсекретного отряда ВВС США: мы учили побеждать МиГи

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости, Михаил Тургиев. Ничего о том, откуда были у нас советские самолеты, и ничего о "Зоне 51" — так сразу очерчивает рамки нашего разговора полковник ВВС США в отставке Джон Мэнкларк.

Когда-то он возглавлял в высшей степени засекреченную часть, в которой летали на советских МиГах и учили американских пилотов вести с ними воздушный бой.

Испытательно-оценочный авиаотряд № 4477 был официально создан 1 апреля 1977 года и просуществовал до 4 марта 1988 года. За это время в распоряжении подразделения побывали МиГ-17, МиГ-21, МиГ-23 и китайские аналоги некоторых из них, а обучение воздушному бою прошли тысячи экипажей.

Программа, которой нет

Проект был расположен на небольшом испытательном аэродроме "Тонопа" в штате Невада. Рядом — крупная авиабаза "Неллис" и до сих пор полностью засекреченная военная база "Зона-51". Существование последней ЦРУ официально признало только в 2013 году, а немалая доля известности этой зоны связана со слухами, что там якобы изучают НЛО.

"Наша миссия заключалась в обучении пилотов истребителей побеждать русские МиГи. Это была программа высшей секретности. Еще более важно, что это была программа особого доступа", — говорит Мэнкларк.

Это означало, что даже среди людей с высоким уровнем доступа о ней могли узнать только те, кто должен был. Пилоты, которые прибывали туда на обучение, по окончании получали инструктаж, запрещающий им упоминать эту программу. А члены отряда не жили там, а прилетали специальными самолетами: кто каждый день, кто на рабочие дни. Рассекречена она была в 2006 году.

"У меня не было начальников, которые понимали, чем мы занимаемся. У меня было 200 человек личного состава и 17 пилотов. И никто не помогал мне. Я имею в виду, что мы были просто сами по себе", — говорит Мэнкларк.

В руководстве просто не было людей, которые в полной мере понимали, что они там делают, поясняет он.

Среди пилотов было три выпускника известной программы TOPGUN, остальные были опытными инструкторами в звании не ниже майора.

Команда отряда № 4477 у МиГ-21 Джона Мэнкларка Источник изображения: CC0 / USAF /

По его словам, за десять лет существования отряда было совершено 16 тысяч вылетов и обучено семь тысяч экипажей.

"Когда я был там, у меня было 26 МиГов: десять МиГ-23 и 16 МиГ-21. Хотя ближе к концу мы списали некоторые старые МиГ-21 и получили китайские F-7, который были китайским вариантом МиГ-21. Они были совершенно новые", — говорит он.

Пилоты-инструкторы в отряде все были добровольцами, которые понимали, на какой риск идут, говорит Мэнкларк. По его словам, в мире пилотов истребителей круглый шеврон с красным орлом и звездой, который носили в его отряде, был "на вершине пирамиды".

Хотя, если в среднем показатель происшествий среди истребителей составлял около четырех на 100 тысяч часов налета, то в отряде эта цифра составляла 100, добавляет он.

Сверхзвуковой истребитель МиГ-23 Источник изображения: © РИА Новости / Борис Приходько

Пять в неделю

По его словам, в отряде обучали пилотов всех родов войск. Программа обычно продолжалась одну неделю, за это время было пять воздушных боев: три с МиГ-21 и два с МиГ-23.

"Когда они появлялись в понедельник, мы проводили инструктаж и начинали летать с ними. И если в понедельник вы еще могли накрутить им хвосты, то в пятницу уже нет. Если они вас слушали", — рассказывает бывший военный.

По его словам, принцип был простой: если пилот не слушал советы и проигрывал в воздухе, то ему приходилось рассказывать о своем поражении друзьям.

"Такое запоминается, и он уже это не повторит. Собственно, это было всей нашей теорией там. И мы считаем, что это дало результат. Мы не потеряли ни одного самолета после Вьетнама в воздушном бою. Но это не было заслугой программы. Это было благодаря новым самолетам, более совершенным ракетам, лучшей подготовке. Программа была лишь частью общей картины", — говорит Мэнкларк.

Советские МиГ-17 и МиГ-21 из отряда № 4477 в сопровождении американских истребителей F-5 Источник изображения: CC0 / United States Air Force /

Без учебников

Сам Мэнкларк совершил 301 полет на МиГ-21, практически все — в имитации воздушного боя. Исключением были четыре полета, когда он изучал управление.

В отсутствие симуляторов и инструкций пилот проводил в МиГе пару дней просто на земле, изучая все опытным путем.

"В конечном счете, это же самолет, как любой другой. Мы не очень сильно "игрались" с ними. Пять полетов — и ты освоился", — говорит полковник.

По его словам, в русских самолетах ни на одном из переключателей не было подписей. Подписи были в их китайских аналогах.

Советские сверхзвуковые истребители МиГ-21 Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

"В МиГ-21 у меня было около восьми переключателей, которыми я пользовался. Все остальные переключатели — я понятия не имел, зачем они, и не трогал их", — вспоминает он.

Хотя руководства по управлению все-таки были, оговаривается Мэнкларк.

"У нас была пара инструкций, которые, очевидно, были доставлены нам шпионами. Там можно было видеть изображения их рук, когда они переснимали их. Потом мы отдали их на компьютерный перевод, и они стали бессмысленны", — поясняет он.

Незамысловатая электроника

Первым впечатлением от кабины советского МиГа была незамысловатость электронного оборудования, радара и системы оповещения о слежении, вспоминает Мэнкларк.

"Главной проблемой МиГ-21 было то, что при сбросе скорости требовалось долгое время, чтобы двигатель набрал обороты и дал тягу", — вспоминает бывший пилот.

По его словам, на это могло уйти 15-20 секунд. При определенном раскладе это могло стоить пилоту жизни. Хотя в воздушном бою МиГ-21 был хорош, признает Мэнкларк.

Гораздо более критично он настроен по отношению к МиГ-23 с крылом изменяемой стреловидности.

"Это был очень неустойчивый самолет. Быстрый, быстрее, чем все, что у нас было, но очень неустойчивый. Он очень легко выходил из-под контроля и срывался в штопор. Никому он не нравился. Ребята не хотели летать на нем", — говорит он.

Не отличались надежностью и двигатели МиГ-23, говорит он. По словам Мэнкларка, в среднем без вмешательства механиков эти самолеты летали около 20 часов.

"Мне везло, если в день у меня летало четыре-пять из десяти имевшихся машин", — говорит он.

Истребители советского производства МиГ-21 Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Соломонов

Инциденты

Не все было гладко, несчастные случаи все же были. Один пилот сорвался в штопор на МиГ-17 в 1979 году и разбился, не успев катапультироваться.

"Мы потеряли один МиГ-23, погиб мой хороший друг Марк Постай", — говорит Мэнкларк. Это произошло в 1982 году, он катапультировался в последний момент, но не выжил.

Уже под командованием Мэнкларка сначала разбился китайский F-7, потом МиГ-23. Пилоты спаслись.

По словам Мэнкларка, за десять лет было всего два смертельных случая, хотя известно еще об одном: в 1984 году на МиГ-23 разбился генерал-полковник Роберт Бонд.

Советский истребитель МиГ-23 Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Новые изношенные колодки

В самолетах не меняли ничего. Только спидометры, альтиметры и регуляторы подачи кислорода устанавливали собственные. Если для МиГ-21 запчасти в основном были, то с МиГ-23 было сложнее, вспоминает Мэнкларк.

"Нам постоянно нужны были запчасти. Нам постоянно нужны были двигатели для МиГ-23. Двигателями занималась компания General Electric. Они забирали их и ремонтировали, ставили новые термостойкие лопатки и прочее", — рассказывает он.

Ткань парашюта в кресле-катапульте и пиропатроны, отстреливающие его, надо менять каждые три года. Были и другие замены. Выкручивались как могли. Многое делали сами в мастерских, что-то делали на стороне под заказ. Не всегда задуманное удавалось сразу.

Как-то раз он попросил заказать новые тормозные колодки для МиГ-21. Через три месяца подчиненные пришли со словами, что у них плохая новость.

"Мы отнесли их производителю, и он сделал новые колодки в точности как изношенные, и теперь у нас есть куча изношенных колодок стоимостью три тысячи долларов", — вспоминает он их слова.

И все же о механиках Мэнкларк говорит с уважением.

"Как-то раз ЦРУ дало мне блок отстрела тепловых ловушек и несколько зарядов. Они раздобыли один в Афганистане. Я дал его технарям. Через четыре часа он был установлен на МиГ-21 и работал", — приводит он пример их профессионализма.

Майор Томас Дрейк со своим МиГ-23, 1988 Источник изображения: CC0 / United States Air Force /

Медведь в шляпе

По его словам, он был командиром отряда два года — с 1985 по 1987-й. После этого срока следует обязательная ротация. Его преемник недолго был во главе "Красных орлов". Через несколько месяцев подразделение было распущено. По словам Мэнкларка, причиной была высокая стоимость программы.

"Многие самолеты были выставлены на полигон как цели, их расстреляли. Мы не могли их продать", — говорит он.

МиГ-21, на котором летал Мэнкларк, теперь находится в музее вооружений ВВС во Флориде. В его описании на сайте музея говорится, что самолет имеет "индонезийское происхождение".

А на авиабазе "Неллис", расположенной рядом с "Зоной 51", с 1975 года по сей день регулярно проходят крупные учения Red Flag ("Красный флаг"), где имитируются воздушные столкновения с противником. В этом году таких учений должно быть три. И именно на этой базе в 2017-м разбился Су-27, в результате чего погиб опытнейший пилот подполковник Эрик Шульц с позывным "Док".

По информации ресурса AviationWeek.com, он возглавлял отряд Red Hats ("Красные шляпы"). Отряд не имеет номера и последние годы занимался полетами на российских МиГ-29 и Су-27П. СМИ называют его прямым наследником отряда, который когда-то возглавлял Мэнкларк.

На шевроне нового отряда — шагающий по земному шару косолапый медведь со злобным оскалом в красной шляпе.

ВВС США так и не раскрыли информацию о том, какую именно миссию выполнял Шульц.