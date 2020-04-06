Число случаев коронавируса на американском авианосце выросло до 155

ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Число членов экипажа американского авианосца "Теодор Рузвельт" с положительным результатом теста на коронавирус выросло до 155 человек, говорится в сообщении на сайте ВМС США.

"По состоянию на сегодня 44% членов команды "Теодора Рузвельта" были проверены на COVID-19 со 155 положительными случаями. 1548 военнослужащих сошли на берег... Госпитализированных ноль", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что положительных результатов было около ста, всего планируется спустить с борта около 3,7 тысячи человек из почти пяти тысяч находящихся на корабле. Остальные будут обеспечивать функционирование корабельных систем. Авианосец в настоящее время находится на военной базе "Гуам", однако, как заверило командование, остается в строю, несмотря на обнаружение коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1 миллиона случаев заражения, более 50 тысяч человек скончались.