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РИА Новости

В "Росатоме" рассказали о выполнении гособоронзаказа на фоне COVID-19

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Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на IX Международном форуме "Атомэкс" в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" на фоне ситуации с коронавирусом продолжает без сбоев выполнять государственный оборонный заказ, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Все, что связано с выполнением гособоронзаказа... все без сбоев", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".

На протяжении последних лет "Росатом" полностью выполняет государственный оборонный заказ. "Росатом" совместно с министерством обороны РФ и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания. Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.

Создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, стало одним из успехов нынешнего поколения российских атомщиков, отмечал ранее президент России Владимир Путин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1 миллиона случаев заражения, более 50 тысяч человек скончались.

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Проекты
Гособоронзаказ
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