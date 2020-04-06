Частный российский производитель оружия попросил помощи у властей

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Частное предприятие-производитель специального и гражданского стрелкового оружия ORSIS ("Промтехнология"), терпящее серьезные убытки из-за коронавируса, попросило у мэрии Москвы и правительства РФ отменить налоги и предоставить льготные кредиты на период самоизоляции, сообщил РИА Новости гендиректор компании Владимир Злобин.

Одной из главных разработок ORSIS является семейство снайперских винтовок на базе комплекса Т-5000, в том числе проект "Точность". Его различные модификации стоят на вооружении ФСО, Росгвардии и службы безопасности президента РФ.

"Коронавирус очень негативно влияет на отрасль стрелкового оружия. Заказчики приостанавливают деятельность по испытаниям, закупкам, выручка падает в процентном соотношении в сотни раз. Чтобы "выжить" в сложившейся ситуации мы направили обращения в правительство России и мэрию Москвы с просьбой об отмене налогов на период самоизоляции и помощи в получении льготных кредитов", - сказал Злобин.

Гендиректор ORSIS отметил, что с такими проблемами сейчас сталкиваются все частные предприятия российской стрелковой отрасли. По его словам, на фоне пандемии COVID-19 ожидается самая крупная стагнация на внутреннем рынке стрелкового оружия за всю её историю.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1 миллиона случаев заражения, более 50 тысяч человек скончались.