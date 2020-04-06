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РИА Новости

Путин поздравил Федеральный ядерный центр с юбилеем

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием со дня образования Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Забабахина, отметив его огромный вклад в становление и развитие отечественной атомной отрасли, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что это предприятие - одно из самых крупных и авторитетных научно-технологических центров страны.

"За минувшие годы легендарный "РФЯЦ – ВНИИТФ" имени академика Забабахина внёс огромный вклад в становление и развитие отечественной атомной отрасли, в укрепление промышленного, оборонного потенциала, в обеспечение национальной безопасности страны", - говорится в телеграмме.

Президент добавил, что благодаря неустанному труду ученых, рабочих, инженеров и испытателей здесь были созданы передовые образцы вооружения, а также воплощены в жизнь уникальные конструкторские решения в ядерно-энергетическом комплексе.

РФЯЦ-ВНИИТФ (ЗАТО Снежинск, Челябинская область) - одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом". ВНИИТФ был основан 5 апреля 1955 года и сейчас является одним из двух федеральных ядерных центров России наряду со Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.

Снежинский ядерный центр внес неоценимый вклад в создание отечественного "ядерного щита". По ряду направлений — стратегические комплексы ВМФ, крылатые ракеты, авиабомбы, ядерная артиллерия — работы выполнялись в основном в РФЯЦ-ВНИИТФ. Сейчас, наряду с работами по основной тематике, РФЯЦ-ВНИИТФ активно выполняет и проекты гражданского назначения.

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РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Путин Владимир
Проекты
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