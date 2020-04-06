Войти
РИА Новости

АПЛ "Северодвинск" установила рекорд во время учебной стрельбы

218
0
0
Андреевский флаг на корме атомной подводной лодки "Северодвинск"
Андреевский флаг на корме атомной подводной лодки "Северодвинск".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 ("Ясень") "Северодвинск" во время учебной стрельбы ракетой "Калибр" по полигону в Архангельской области установила рекорд Вооруженных сил РФ, сообщили в воскресенье в пресс-службе Северного флота.

"Экипаж атомного подводного ракетного крейсера Северного флота "Северодвинск" под командованием капитана 1 ранга Александра Гладкова установил рекорд Вооруженных сил России при выполнении стрельбы крылатой ракетой "Калибр" по наземной цели на полигоне "Чижа" в Архангельской области. Данный факт занесён в Книгу достижений ВС РФ за прошлый год", - говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Северного флота, рекордным стрельбу сделало сочетание нескольких факторов – её дальность, а также то, что стрельба велась из надводного положения по береговой цели.

В пресс-службе напомнили, что атомный подводный ракетный крейсер "Северодвинск" является головным кораблем проекта 885 "Ясень". Он также стал первой российской многоцелевой АПЛ четвертого поколения и первым штатным носителем нового ракетного оружия – ракет "Калибр" и "Оникс". Имеет самый большой торпедный боезапас. Поступил на вооружение Северного флота в 2014 году. На данный момент крейсер выполнил задачи нескольких дальних походов в назначенных районах Мирового океана. Входит в состав одного из соединений подводных сил СФ. Основной пункт базирования - Заозёрск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
Северодвинск АПЛ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
885 Ясень
Калибр КР
СФ
Похожие новости
29.10.2018
"Их стало гораздо больше": русские подлодки напугали США
08.10.2018
"Ясень" vs Virginia. Русский ответ американским подводным охотникам
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
20.03.2012
Подводный флот России получит три атомохода нового поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.04 04:24
  • 26
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 06.04 03:17
  • 76
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 06.04 01:29
  • 89
Страна не работает до 30 апреля
  • 05.04 23:43
  • 89
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 05.04 19:22
  • 1
Индия: Модернизация Су-30МКИ превратит истребитель в основу ВВС
  • 05.04 19:00
  • 1
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): тест на коронавирус по-русски
  • 05.04 14:02
  • 3
Разведка США проинформировала Белый дом о занижении Китаем данных по заражённым коронавирусом
  • 05.04 13:44
  • 106
Корабль SpaceX лопнул
  • 05.04 13:31
  • 2
БМП К-17 "Бумеранг", как и танк "Армата", сможет сбивать бронебойные снаряды
  • 05.04 11:51
  • 1
Михаил Горбачев: никто больше не может спрятаться
  • 05.04 01:40
  • 48
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 05.04 01:37
  • 2050
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 22:44
  • 53
Новый способ ведения боя
  • 04.04 18:08
  • 117
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 04.04 16:58
  • 86
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров