АПЛ "Северодвинск" установила рекорд во время учебной стрельбы

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 ("Ясень") "Северодвинск" во время учебной стрельбы ракетой "Калибр" по полигону в Архангельской области установила рекорд Вооруженных сил РФ, сообщили в воскресенье в пресс-службе Северного флота.

"Экипаж атомного подводного ракетного крейсера Северного флота "Северодвинск" под командованием капитана 1 ранга Александра Гладкова установил рекорд Вооруженных сил России при выполнении стрельбы крылатой ракетой "Калибр" по наземной цели на полигоне "Чижа" в Архангельской области. Данный факт занесён в Книгу достижений ВС РФ за прошлый год", - говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Северного флота, рекордным стрельбу сделало сочетание нескольких факторов – её дальность, а также то, что стрельба велась из надводного положения по береговой цели.

В пресс-службе напомнили, что атомный подводный ракетный крейсер "Северодвинск" является головным кораблем проекта 885 "Ясень". Он также стал первой российской многоцелевой АПЛ четвертого поколения и первым штатным носителем нового ракетного оружия – ракет "Калибр" и "Оникс". Имеет самый большой торпедный боезапас. Поступил на вооружение Северного флота в 2014 году. На данный момент крейсер выполнил задачи нескольких дальних походов в назначенных районах Мирового океана. Входит в состав одного из соединений подводных сил СФ. Основной пункт базирования - Заозёрск.