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Российская газета

"РГ" публикует закон, меняющий правила заключения контракта с военными

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Источник изображения: Юрий Белинский/ТАСС

"Российская газета" публикует закон, несколько меняющий правила заключения контракта с кадровыми военнослужащими.

Смысл нововведений сводится к тому, что офицеров, прапорщиков и мичманов, поступивших в аспирантуры и адъюнктуры для подготовки докторских и кандидатских диссертаций, обязали после учебы заключать контракт не менее чем на 5 лет службы. А остальным кадровым военным со звездочками на погонах запретили ограничивать свое пребывание в строю 12 месяцами.

При этом нововведения не затронут две категории профессиональных военных.

Речь в первую очередь идет о рядовых сержантах и старшинах контрактной службы. Для них годовой контракт по-прежнему доступен.

Договор с командиром воинской части о 12 месяцах службы также разрешен офицерам, прапорщикам и мичманам, остающимся в строю более предельного возраста пребывания там.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
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