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Интерфакс-АВН

Талибы обвинили США и их союзников в нарушении подписанных договоренностей

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После подписания договора о прекращении огня в Дохе. Слева – представитель США Замлай Халилзад, в центре – лидер «Талибана» Абдул Гани Барадар. Фото Reuters
После подписания договора о прекращении огня в Дохе. Слева – представитель США Замлай Халилзад, в центре – лидер «Талибана» Абдул Гани Барадар. Фото Reuters.

Кабул. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Движение "Талибан" (запрещено в России) обвинило США в нарушении подписанных с ними 28 февраля в Дохе мирных соглашений.

В воскресенье движение "Талибан" выступило с заявлением, в котором говорится: "США и их внутренние и иностранные партнеры публично нарушили наши права".

"Освобождение 5000 заключенных было отложено по неоправданным причинам. Центры моджахедов, которые не являются полем битвы, неоднократно подвергались нападениям. В районах, находящихся под нашим контролем, были совершены нападения на простых моджахедов", - говорится в заявлении, которое публикуют афганские СМИ.

"В Гильменде, Кандагаре, Фарахе, Кундузе, Нангархаре, Пактии, Бадахшане, Балхе и других частях страны было много нарушений соглашения, подробности которых мы время от времени сообщали американцам по каналу связи", - отмечается в заявлении.

"Мы настоятельно призываем американцев самим соблюдать содержание соглашения и информировать своих коллег о необходимости полного соблюдения соглашения", - заявили талибы.

"Если эти нарушения продолжатся, это приведет к атмосфере недоверия, а также росту уровня войны", - говорится в заявлении.

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Страны
Афганистан
Россия
США
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