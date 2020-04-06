Hawkei пошёл в войска

Австралийская армия получила новые отечественные внедорожники. Вчера, 4 апреля, портал janes.com сообщил о том, что 1-й батальон Австралийского Королевского полка принял на вооружение первые серийные машины Hawkei.

Hawkei производится в Австралии на заводе Thales Australia's. Первые образцы автомобилей планировалось передать на вооружение ещё в 2016 году, а с 2018 года производство бронемашин планировали поставить на поток. Из-за ряда проблем эти сроки сдвинулись на два года.

Первые серийные машины Hawkei Источник изображения: janes.com

Полноприводный автомобиль массой 7 т может развивать скорость до 130 км/ч и ехать без дозаправки 600 км. В зависимости от комплектации, машина вмещает 4 или 6 человек. Внешность Hawkei журналисты описали как «помесь Range Rover Evoque на стероидах и Humvee».

В рамках проекта LAND 121 Минобороны Австралии планирует закупить 1100 машин Hawkei и 1000 прицепов к ним. Разработка, налаживание производства и закупка бронемашин для армии обойдутся стране в $916 млн. На вооружении австралийской армии Hawkei заменит небронированные внедорожники Land Rover 4×4.