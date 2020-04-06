Войти
WarSpot

Hawkei пошёл в войска

155
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Австралийская армия получила новые отечественные внедорожники. Вчера, 4 апреля, портал janes.com сообщил о том, что 1-й батальон Австралийского Королевского полка принял на вооружение первые серийные машины Hawkei.

Hawkei производится в Австралии на заводе Thales Australia's. Первые образцы автомобилей планировалось передать на вооружение ещё в 2016 году, а с 2018 года производство бронемашин планировали поставить на поток. Из-за ряда проблем эти сроки сдвинулись на два года.

Первые серийные машины Hawkei

Источник изображения: janes.com

Полноприводный автомобиль массой 7 т может развивать скорость до 130 км/ч и ехать без дозаправки 600 км. В зависимости от комплектации, машина вмещает 4 или 6 человек. Внешность Hawkei журналисты описали как «помесь Range Rover Evoque на стероидах и Humvee».

В рамках проекта LAND 121 Минобороны Австралии планирует закупить 1100 машин Hawkei и 1000 прицепов к ним. Разработка, налаживание производства и закупка бронемашин для армии обойдутся стране в $916 млн. На вооружении австралийской армии Hawkei заменит небронированные внедорожники Land Rover 4×4.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Продукция
Hawkei
HMMWV
Компании
Thales
Проекты
Land 121
Похожие новости
06.04.2020
Армия Австралии получила первые серийные легкие бронированные машины Hawkei
29.11.2016
Силы Обороны Австралии получают первую партию Hawkei 4x4 от Thales Australia
31.05.2013
Машины Hawkei поставлены по графику
04.07.2012
Австралийская армия заказала у Thales дополнительные машины Bushmaster
30.11.2009
Австралийцы проверили новый бронеавтомобиль минами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.04 04:24
  • 26
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 06.04 03:17
  • 76
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 06.04 01:29
  • 89
Страна не работает до 30 апреля
  • 05.04 23:43
  • 89
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 05.04 19:22
  • 1
Индия: Модернизация Су-30МКИ превратит истребитель в основу ВВС
  • 05.04 19:00
  • 1
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): тест на коронавирус по-русски
  • 05.04 14:02
  • 3
Разведка США проинформировала Белый дом о занижении Китаем данных по заражённым коронавирусом
  • 05.04 13:44
  • 106
Корабль SpaceX лопнул
  • 05.04 13:31
  • 2
БМП К-17 "Бумеранг", как и танк "Армата", сможет сбивать бронебойные снаряды
  • 05.04 11:51
  • 1
Михаил Горбачев: никто больше не может спрятаться
  • 05.04 01:40
  • 48
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 05.04 01:37
  • 2050
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 22:44
  • 53
Новый способ ведения боя
  • 04.04 18:08
  • 117
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 04.04 16:58
  • 86
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров