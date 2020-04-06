Северный флот РФ сообщил о подготовке к выходу в море атомной подлодки "Северодвинск"

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Атомная подлодка "Северодвинск" готовится к выходу в Баренцево море, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"В настоящее время экипаж атомного подводного крейсера "Северодвинск" занимается плановой боевой подготовкой в базе и готовится к выходу в Баренцево море для отработки курсовых задач", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также сообщили, что экипаж подлодки установил рекорд Вооруженных сил при стрельбе крылатой ракетой калибр по цели на полигоне "Чижа" в Архнагельской области.

"Данный факт занесён в Книгу достижений ВС РФ за прошлый год. Также в число достижений экипажа головной подводной лодки проекта 855 "Ясень" вошло выполнение специальной задачи подо льдом Северного Ледовитого океана, которую подводники выполняли впервые", - сообщили в пресс-службе.