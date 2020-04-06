Военкоматы переведены на удаленную работу для нераспространения коронавируса

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Все сотрудники военкоматов перешли на удаленный режим работы, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны России.

"В целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции, все сотрудники военных комиссариатов переведены на удаленный режим работы", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что "уточнение всех необходимых учетных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только в дистанционном режиме по телефону".