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ТАСС

Военкоматы переведены на удаленную работу для нераспространения коронавируса

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Источник изображения: © Марина Молдавская/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Все сотрудники военкоматов перешли на удаленный режим работы, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны России.

"В целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции, все сотрудники военных комиссариатов переведены на удаленный режим работы", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что "уточнение всех необходимых учетных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только в дистанционном режиме по телефону".

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Россия
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Минoбороны РФ
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