На космодром Восточный прибывают рабочие и специалисты после карантина

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, к лету их будет трудиться несколько тысяч человек

ТАСС, 5 апреля. Специалисты, которые пополнят число строителей второй очереди космодрома Восточный, прибывают на объекты и приступают к работе после карантина. Об этом написал на своей странице в Twitter в воскресенье генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Прибывающее пополнение рабочих и специалистов после прохождения карантина вливается в стройку. К лету их здесь уже будет несколько тысяч", - написал Рогозин.

Объекты стартового комплекса "Ангара" "выбираются" из котлованов на поверхность. Морозы ушли. Работа активизируется. Прибывающее пополнение рабочих и специалистов после прохождения карантина вливается в стройку. К лету их здесь уже будет несколько тысяч. Сейчас трудится полторы pic.twitter.com/adJulUpSyC - Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 5, 2020

Глава Роскосмоса отметил, что сейчас к строительству привлечены полторы тысячи рабочих и специалистов. По его словам, работы активизировались после того, как ушли морозы. "Объекты стартового комплекса "Ангара" "выбираются" из котлованов на поверхность", - подчеркнул Рогозин.

Строительство второй очереди космодрома Восточный началось в 2019 году. Оно предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующую инфраструктуру. Работы по второй очереди проводит ПСО "Казань".