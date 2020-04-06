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Проблемы предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях пандемии

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Газета "Ведомости" опубликовала материал Алексея Никольского и Екатерины Мереминской "Оборонная промышленность переходит на самоуправление. Правительство не разъясняет ее статус в условиях ограничений", в котором говорится, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России не получали разъяснений, относятся ли они к производствам непрерывного цикла работы и как они должны функционировать в условиях вводимых ограничений на перемещение людей. Об этом сообщили "Ведомостям" два менеджера вертикально-интегрированных оборонных холдингов.

Линия по сборке танков Т-90 на головном предприятии АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (Нижний Тагил) (с) Марина Молдавская / ТАСС

По словам одного из собеседников "Ведомостей", Минпромторг собирал информацию, могут ли предприятия оборонной промышленности подключиться к производству медицинской техники и расходных материалов (таких, как маски), необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией, запрашивалась также информация о том, есть ли необходимость в дополнительном авансировании для выполнения гособоронзаказа. Но вопрос о том, каков статус предприятий в связи с введением ограничений на выход из дома, остается неясным, говорит он. С одной стороны, предприятия, где собирают вооружения, можно объявить и предприятиями с непрерывным производственным циклом, а можно - и не таковым. Фактически предприятия сейчас ориентируются в таких вопросах на руководство холдингов, а те пытаются сами решить эти проблемы с региональными властями, говорит он. Складывается ощущение, что Минпромторг и правительство сейчас заняты полностью вопросами расширения производства необходимых из-за эпидемии медицинских изделий, техники и лекарств, а остальное брошено на самотек, сказал собеседник.

По словам источника в авиапромышленности, ситуацию с подготовкой оперативных документов в правительстве хорошо иллюстрирует такой факт, что в опубликованном 2 апреля утром списке стратегических предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку, концерн ВКО "Алмаз-Антей", производящий комплексы ПВО, был отнесен к металлургической промышленности.

Если эта картина верна, то она показывает в целом низкий уровень государственного управления промышленностью, о котором многие догадывались в "мирное время", но кризис окончательно прояснил ситуацию, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Ситуация напоминает конец июня 1941 г., когда советскому руководству еще не были понятны масштабы происходящего, но остается надеяться, что скоро это осознание произойдет и наступит перелом, надеется эксперт. При этом то, что все внимание сосредоточено на производстве медицинской техники и материалов, в сложившейся ситуации следует считать оправданным, полагает он.

Предприятия ОПК работают по тем же правилам, что и остальные, сообщил представитель Минпромторга. Здесь нет никаких особенностей, все в соответствии с указом президента от 2 апреля и рекомендациями Минтруда (к ранее изданному указу президента от 25 марта). Но стоит отметить, продолжает представитель ведомства, что в то же время среди оборонных предприятий есть предприятия, обладающие непрерывными производствами, эксплуатирующими опасные объекты, работающие в сфере энергетики и в других областях, работники которых продолжают исполнять свои обязанности в части бесперебойности такого рода производств (согласно п. 4 указа президента от 2 апреля). Также стоит отметить, что часть организаций ОПК задействована в производстве средств индивидуальной защиты и медицинских изделий, которые также в этой части продолжают свою работу, при этом соблюдают все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Алмаз-Антей
Минпромторг РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Макиенко Константин
Проекты
Гособоронзаказ
Медицина
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