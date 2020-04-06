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Военное обозрение

Противолодочные самолёты Ту-142М3 ТОФ отработали поиск подлодки в Охотском море

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Источник изображения: topwar.ru

Три дальних противолодочных самолета Ту-142М3 Тихоокеанского флота отработали поиск и слежение за подводными лодками условного противника в акватории Охотского моря. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

Согласно сообщению, три дальних противолодочных Ту-142М3 взлетели с аэродрома Каменный Ручей и провели патрулирование над акваторией Охотского моря, в ходе которого осуществлялся поиск субмарин условного противника.

В ходе проведения полётов экипажи сразу трёх дальних противолодочных самолетов Ту-142мз с аэродрома "Каменный ручей" отработали над акваторией Охотского моря задачи по поиску, классификации, слежению и применению оружия по подводным лодкам условного противника

- говорится в сообщении.

Кроме того, экипажи отработали комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, постановку буев, проводился прием и анализ передаваемой ими информации. После обнаружения в заданном районе подводных лодок противника, самолеты нанесли по ним условный удар.

Самолеты Ту-142М представляют собой модернизированный вариант дальнего противолодочного самолета Ту-142, созданного на основе стратегического бомбардировщика Ту-95. В версии Ту-142М3 был принят на вооружение в 1985 году, серийно строился до 1994 года. Максимальная дальность полета превышает 12 000 км, скорость полета при массе 138 тонн на высоте 7000 метров – до 855 км/ч. Продолжительность полета – 9 часов. Самолеты оснащены средствами обнаружения подлодок, а также ракетами, бомбами и минами.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-142
Ту-95
Проекты
ТОФ
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