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Военно-промышленный курьер

А чем плох Су-35

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Источник изображения: vpk-news.ru

Коронавирус может «воскресить» самолеты четвертого поколения.

В преддверии сокращения бюджетов из-за низкой цены на нефть и кризиса, который спровоцирует пандемия коронавируса, имеет смысл пересмотреть программы дорогостоящих истребителей. 

В США уже «режут» заказы на F-35, Польша вообще от него думает отказаться, а в России, похоже, окончательно делают ставку на Су-35С, откладывая Су-57 на неопределенный срок, пишет портал Утро.ru.

Как раз в это время новую жизнь может получить легкий и относительно недорогой истребитель МиГ-35. Ранее самолет достаточно прохладно восприняли в западной прессе из-за сходства с классическим «Фулкрумом». Однако теперь, как подчеркивает журнал The National Interest, большой скачок, который все же сделан по сравнению с МиГ-29 и небольшая цена могут стать определяющими факторами для российского командования.

Вместо того, чтобы пытаться изготовить десяток «золотых» Су-57 в течение нескольких лет, можно заменить старые «Фулкрумы» на новые МиГ-35 с современной авионикой, отличным вооружением и радаром «Жук» с активной фазированной решеткой. Кроме того, МиГ-35 стал экономичнее, что также имеет большое значение.

Произвести серьезное количество МиГ-35 для ВКС могут помочь закупки индийцев, которые пока лишь интересуются МиГ-29СМТ, однако «тридцать пятый» это уже несколько другой уровень. Французы недавно заявили, что приостановили производство «Рафалей» для Индии, поэтому у МиГ-35 снова появился шанс.

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Индия
Польша
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Франция
Продукция
F-35
МиГ-29
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МиГ-35
ПАК ФА
Су-35
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