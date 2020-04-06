Спецбронетранспортеры прикроют ударные силы РВСН

В 2020 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) пополнятся пятью противодиверсионными комплексами «Тайфун-М», сообщает Минобороны России.

Ещё несколько образцов поступят в войска в 2021 году. Машина сконструирована для нужд прикрытия «стратегического оружия» на основе бронетранспортёра БТР-82, снискавшего большую популярность в армии.

«Тайфун-М» оснащён высокоэффективными средствами разведки, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Они обеспечивают обнаружение вражеской техники в радиусе до 10 км. Главное предназначение машины - защита мобильных ракетных комплексов стратегического назначения и стационарных объектов РВСН.

«За последние пять лет соединения РВСН пополнились более 30 противодиверсионными машинами БПДМ «Тайфун-М», - уточняет группа информационного обеспечения.