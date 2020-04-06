Появилось видео столкновения корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером: моряки открывали огонь

Источник изображения: topwar.ru

В сети появилось видео инцидента с участием патрульного корабля венесуэльских ВМС GC-23 Naiguata от 30 марта. «Военное обозрение» ранее сообщало о том, что примерно в 13 морских милях от острова Ла Тортуга венесуэльский военный корабль попытался протаранить круизный лайнер Resolute, который дрейфовал в Карибском море во время проведения технического обслуживания двигателя.

RCGS Resolute шёл под флагом Португалии. Лайнер предназначен для круизов к берегам Антарктиды, из-за чего судно имеет определённый ледовый класс.

Судя по всему, венесуэльские военные моряки об этом не знали и решили пойти на таран RCGS Resolute с целью принуждения следовать за патрульным кораблём. Капитану круизного лайнера было передано сообщение о незаконном нахождении в этом квадрате акватории Карибского моря. В итоге Resolute получили незначительные повреждения, а патрульный корабль Naiguata затонул.

На видео, которое подверглось определённой корректировке, видно, что моряки используют автомат Калашникова, стреляя в направлении лайнера. Затем показано столкновение двух кораблей.

Video released by the Venezuelan Navy shows them shooting at the RCGS Resolute cruise ship then it shows the Resolute impacting the side of the GC-23 Naiguata and it shows severe damage to the Naiguata #Venezuela pic.twitter.com/ciI15v6SDt - CNW (@ConflictsW) April 4, 2020

Венесуэльские власти представили графическое изображение того, что происходило в районе острова Ла Тортуга в Карибском море, утверждая, что виновником инцидента стал капитан RCGS Resolute:

Источник изображения: topwar.ru

Компания-судовладелец в ответ заявляет, что судно никаких нарушений не допускало, и экипаж недоумевает, для чего открывался огонь венесуэльскими моряками и для чего понадобилось идти на таран.