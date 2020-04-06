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Военное обозрение

Появилось видео столкновения корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером: моряки открывали огонь

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появилось видео инцидента с участием патрульного корабля венесуэльских ВМС GC-23 Naiguata от 30 марта. «Военное обозрение» ранее сообщало о том, что примерно в 13 морских милях от острова Ла Тортуга венесуэльский военный корабль попытался протаранить круизный лайнер Resolute, который дрейфовал в Карибском море во время проведения технического обслуживания двигателя.

RCGS Resolute шёл под флагом Португалии. Лайнер предназначен для круизов к берегам Антарктиды, из-за чего судно имеет определённый ледовый класс.

Судя по всему, венесуэльские военные моряки об этом не знали и решили пойти на таран RCGS Resolute с целью принуждения следовать за патрульным кораблём. Капитану круизного лайнера было передано сообщение о незаконном нахождении в этом квадрате акватории Карибского моря. В итоге Resolute получили незначительные повреждения, а патрульный корабль Naiguata затонул.

На видео, которое подверглось определённой корректировке, видно, что моряки используют автомат Калашникова, стреляя в направлении лайнера. Затем показано столкновение двух кораблей.


Венесуэльские власти представили графическое изображение того, что происходило в районе острова Ла Тортуга в Карибском море, утверждая, что виновником инцидента стал капитан RCGS Resolute:

Источник изображения: topwar.ru

Компания-судовладелец в ответ заявляет, что судно никаких нарушений не допускало, и экипаж недоумевает, для чего открывался огонь венесуэльскими моряками и для чего понадобилось идти на таран.

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Страны
Венесуэла
Португалия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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