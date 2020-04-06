В Китае объяснили, почему один из первых спутников Интернета вещей назвали «Ухань»

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Китайское агентство Синьхуа пишет о том, что в Китае готовятся к запуску на орбиту ракеты-носителя с двумя спутниками на борту. Отмечается, что речь идёт о спутниках так называемого Интернета вещей.

По последним сведениям, выводить на орбиту спутники для формирования новой сети будет ракета, созданная компанией Sanjiang Group при поддержке Китайской аэрокосмической корпорации.

Как выясняется, один из спутников для Интернета вещей (IoT) получил от разработчиков название «Ухань». Дело в том, что компания-разработчик располагается в провинции Хубэй.

Из материала Синьхуа:

Несмотря на близость к эпицентру пандемии, сотрудники компании трудились для обеспечения успеха миссии. Два спутника Xingyun-01 и 02 созданы в рамках программы «Xingyun Engineering», предполагающей создание обширной сети из 80 спутников. Один из первых спутников символично решили назвать «Ухань» (Wuhan).

Спутники, как отмечено, будут обеспечивать работу таких отраслей Китая, как инженерная, морская и лесотехническая.

Отмечается, что выведение на орбиту спутника «Ухань» расценивается как «символ победы Китая над пандемией».

Из комментариев китайских пользователей:

Пусть он станет нашим знаменем победы в космосе.

Выведение двух спутников на орбиту запланировано осуществить до конца апреля.