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Военное обозрение

Первый прототип палубного беспилотника MQ-25A получит заправочное оборудование

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Источник изображения: topwar.ru

Концерн Boeing приостановил летные испытания первого прототипа перспективного палубного беспилотника-топливозаправщика MQ-25A Stingray для установки на него заправочного оборудования. Об этом сообщает Flightglobal.

Первый полет MQ-25A совершил в сентябре 2019 года и к моменту приостановки испытаний успел в общей сложности налетать около 30 часов. По планам разработчиков, летные испытания аппарата будут проводиться еще в течение полутора лет.

В 2018 году Boeing выиграл контракт на 805 млн. долларов, предусматривающий строительство первых четырех экземпляров MQ-25A. Основой для разработки нового аппарата стал секретный прототип Х-47, создававшийся в рамках отмененного впоследствии проекта. Изначально командование ВМС планировало принять на вооружение беспилотный стелс-бомбардировщик, который мог бы наносить бомбовые удары, оставаясь незаметным для средств ПВО. Проект получил название RAQ-25. В 2016 году ВМС США сформулировали новые требования к палубному беспилотнику, сменив его основное предназначение. Проект был переименован в MQ-25 Stingray и перепрофилирован в беспилотный топливозаправщик. При этом военное командование отказалось от стелс-характеристик летательного аппарата, а также убрало из требований возможность нести вооружение.

2 апреля 2020 года ВМС США заключили с Boeing дополнительный контракт на поставку еще 3 беспилотников MQ-25A. Все они будут использоваться в демонстрационных и оценочных испытаниях.

Американский флот планирует закупить 72 единицы Stingray, выделив на их приобретение в общей сложности около 13 млрд. долларов. Это позволит облегчить нагрузку на парк F/A-18F Super Hornet, осуществляющих заправку других самолетов. Первый беспилотник MQ-25A Пентагон намерен ввести в эксплуатацию в 2024 году.

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Страны
США
Продукция
F-18
MQ-25 Stingray
Super Hornet
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
БПЛА
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