В США ввели в строй восемнадцатую атомную субмарину класса Virginia

Источник изображения: http://www.korabli.eu/

Военно-морские силы США приняли в строй новую атомную подводную лодку SSN 971 Delaware. В связи с пандемией коронавируса, впервые в истории субмарина была введена в строй без торжественной церемонии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

ВМС США в субботу приняли в строй 18-ю атомную подводную лодку с ракетно-торпедным вооружением класса Virginia, SSN 971 Delaware. Несмотря на отмену традиционной церемонии ввода субмарины в строй в связи с необходимостью соблюдать режим охраны здоровья и ограничениями на проведение массовых общественных мероприятий, ВМС официально зачислили подлодку в свой состав и ввели ее в режим готовности

- заявили в пресс-службе, добавив, что не исключается проведение церемонии в будущем.

Многоцелевая АПЛ USS Delaware (SSN 791) является восемнадцатой подводной лодкой класса Virginia ВМС США и последней из восьми подводных лодок серии Block III с изменениями в носовой части.

Строительство субмарины официально стартовало в сентябре 2013 года, церемония закладки киля состоялась 30 апреля 2016 года. Спущена на воду 14 декабря 2018 года, 31 августа 2019 года завершила первые ходовые испытания. 25 октября прошлого года передана ВМС США и 4 апреля 2020 года введена в эксплуатацию.

Основные характеристики: Водоизмещение полное 7800 тонн. Длина 114,9 метра, ширина 10,3 метра. Скорость 25 узлов. Дальность плавания неограниченна. Срок службы 33 года. Привод: S9G реактор. Испытания рассчитаны на глубине 240 метров. Экипаж 134 человека. Основное вооружение - торпеды Mk.48 ADCAP и крылатые ракеты морского базирования Tomahawk.

Субмарины класса "Вирджиния" предназначены для широкого спектра миссий в открытом океане и прибрежных водах. Они заточены, в том числе на противолодочные боевые действия и могут использоваться для сбора разведывательных данных. Корабли этого типа должны заменить старые подводные лодки класса "Лос-Анджелес", многие из которых уже выведены из эксплуатации.