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Известия.ru

Трамп направил в Нью-Йорк военных медиков для борьбы с пандемией

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Mike Segar

Президент Дональд Трамп объявил на брифинге в Белом доме, что направил 1 тыс. военных медиков в штат Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом.

«Сейчас мы выводим людей из армии. Мы занимаемся этим, но теперь делаем это на более широкой основе», — процитировал 4 апреля американского лидера телеканал CNBC.

По словам Трампа, эта мера вызвана тем, что инфекция продолжает распространяться в штате, а больницы переполнены. Президент США не уточнил, в каком именно качестве будут задействованы специалисты, пишут журналисты.

3 апреля телеканал CNN сообщил, что на фоне тяжелой эпидемиологической обстановки в Нью-Йорке Пентагон направил в помощь властям города военную похоронную бригаду.


По данным Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, в Нью-Йорке заражены более 63 тыс. человек, из них свыше 1,8 тыс. скончались. При этом всего в стране зафиксировано более 300 тыс. случаев инфицирования и 8,2 тыс. летальных исходов.


Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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Страны
Китай
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Медицина
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