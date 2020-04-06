Американские офицеры разработали настольную игру для отработки противоповстанческих действий

В августе 2019 года была опубликована патентная заявка ВМС США на новую настольную игру Insurgent Uprising, что позволило частным компаниям получить лицензию на ее для производство и продажу, говорится в статье Троя Картера (Troy Carter) на веб-ресурсе TechLink.

Студенты Школы повышения квалификации офицерских кадров ВМС США проходят обучении с применением военных игр (с) Javier Chagoya

Игра была разработана двумя офицерами американской армии Джереми Эриасом и Чэдом Клэем, проходившими обучение в Школе повышения квалификации офицерских кадров ВМС США (Naval Postgraduate School, NPS) в Монтерее, штат Калифорния.

Для Insurgent Uprising требуется четыре игрока, один из которых выступает в роли государства или противоповстанческой силы, а также является региональной и оккупационной державой. Остальные три - повстанческие группы, пытающиеся нарастить свою боевую мощи и влияние. Игра ведется на доске, которая, наверняка, покажется знакомой многим геймерам, и начинается она с революции.

Поле для игры в Insurgent Uprising (с) U.S. Patent Application 16/274,096

Каждое действие приносит игроку очки. Согласно правилам, чтобы выиграть, игроки должны набрать 15 очков за один ход или набрать наибольшее количество очков до момента, когда вмешается Организация Объединенных Наций.

Для того, чтобы получить преимущество и победить в настольной игре, игрокам необходимо управлять своими ограниченными ресурсами, строить базы, покупать оружие и создавать армию, расширяя зону своего влияния.

За каждую базу дается два балла, за каждое действующее военное подразделение и "активное воздействие" (active influence) - по одному баллу. Если у игры есть конкретные обучающие цели, баллы могут быть распределены специальным образом в самом начале.

Первый способ выиграть игру - это полная победа (decisive victory), когда вы становитесь первым игроком, получившим и сохранившим 15 очков за один полный ход. Любой игрок с 15 очками оказывается в сильной позиции в экономическом и военном отношении.

Второй способ - набрать наибольшее количество очков к 12-му ходу игры, который отмечен на доске как "вмешательство ООН". Это условие победы отражает тот исторический факт, что 33 % восстаний заканчиваются урегулированием путем переговоров в связи с достижением тупиковой ситуации.

Игра позволяет студентам проводить оперативный анализ, улучшать их понимание сложных стратегических концепций и приобретать практический опыт, считают создатели.

Школа повышения квалификации офицерских кадров ВМС США располагает собственным центром военных игр (Wargaming Activity Hub) при департаменте исследования операций (Operations Research Department), возглавляемым доктором Джеффом Эпплгетом, полковником армии США в отставке.

"NPS является одним из немногих учреждений, в которых организована мощная образовательная программа по военным играм, позволяющая вывести их на передний план и привлечь опытных практиков, знания которых могут быть полезны высшему руководству", - отметил Эпплгет.

Данная игра была создана для групп специального назначения армии США (оперативный отряд Alpha) в надежде противостоять тенденции, разработанной как неотъемлемая часть Глобальной войны с терроризмом (Global War on Terror), при которой каждая ситуация рассматривается как гвоздь, а прямое действие (оцепление района и поиск, налеты, авиаудары) как молоток.

Игра также может быть интересна и гражданским лицам, но пока не доступна в открытой продаже.