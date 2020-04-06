Первые полеты на истребителях Су-30СМ в ВВС Армении

Газета министерства обороны Армении "Ай Зинвор" опубликовала интервью начальника авиации вооруженных сил Армении летчика 1-го класса полковника Гагика Асланяна, в котором говорится, что в марте 2020 года летчики ВВС Армении, до того проходившие подготовку в России, совершили первые полеты на полученных Арменией в конце 2019 года истребителях Су-30СМ.

Истребитель Су-30СМ (бортовой номер "31 красный") ВВС Армении. Ширак (Гюмри), март 2020 года (с) www.hayzinvor.am

Со стороны bmpd напомним, что 27 декабря 2019 года в Армению в аэропорт Ширак в Гюмри прибыли четыре многофункциональных истребителя Су-30СМ, построенных для ВВС Армении на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) ПАО "Корпорация "Иркут". Перегон был осуществлен российскими экипажами. Данные самолеты с красными бортовыми номерами "30", "31", "32" и "33" (предположительные серийные номера с 10МК5 1611 по 10МК5 1614) были изготовлены ИАЗ в рамках контракта, заключенного в январе 2019 года министерством обороны Армении с российской стороной на закупку четырех истребителей Су-30СМ, при этом поставка самолетов была осуществлена "по линии ОДКБ" по внутрироссийским ценам.

В соответствии с подписанным министерством обороны Армении еще в 2012 году рамочным соглашением, всего армянская сторона планирует получить в перспективе 12 истребителей Су-30СМ. До получения первых четырех Су-30СМ ВВС Армении не располагали истребителями, имея из боевых самолетов только штурмовики Су-25.

Начальник авиации вооруженных сил Армении летчик 1-го класса полковник Гагик Асланян в ходе первых полетов истребителей Су-30СМ ВВС Армении, март 2020 года (с) www.hayzinvor.am

Первые полеты истребителей Су-30СМ ВВС Армении, март 2020 года (с) www.hayzinvor.am