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Военнослужащие сил специальных операций США начали производить медицинские маски

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Военнослужащие батальона поддержки 1-й группы специального назначения сухопутных войск США приступили к производству на объединенной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон средств индивидуальной защиты для повседневных нужд и защиты от коронавируса COVID-19, сообщается в пресс-релизе министерства обороны США.

Специалист по укладке парашютов батальона поддержки 1-й группы специального назначения сухопутных войск США шьет хирургические маски (с) министерство обороны США

Специалисты создали прототипы многоразовых респираторных масок, отпечатанных на 3D-принтерах защитных экранов/щитков для лица и хирургических масок для военного медицинского центра Мэдиган (Madigan Army Medical Center) и его региональных партнеров.

Швейные машины, обычно используемые для ремонта парашютов, были переоборудованы для производства хирургических масок.

Военнослужащие батальона поддержки 1-й группы специального назначения сухопутных войск США подготавливают хирургические маски (с) министерство обороны США

"Взвод парашютной доставки грузов (Aerial Delivery Platoon) на начальном этапе сможет производить 200 масок [в день] с пятью легкими швейными машинками", - заявил командир батальона подполковник Кристофер С. Джонс.

Военнослужащие продолжат совершенствовать процесс изготовления масок и улучшать их, учитывая отзывы медицинских работников.

Подполковник Джонс отметил, что темпы производства вырастут к концу недели и достигнут объема в 1000-1500 масок за рабочую неделю.

Наиболее вероятный сценарий применения этих масок - их ношение пациентами с характерными для COVID-19 симптомами (сухой кашель, отдышка) с целью уменьшения вероятности распространения вируса.

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Страны
США
Проекты
Медицина
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