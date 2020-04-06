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Вестник Мордовии

10 модернизированных Т-72Б3М получила танковая дивизия ЦВО на Урале

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Десять новейших танков Т-72Б3М, чьи характеристики значительно улучшились в ходе капитального ремонта, были доставлены в гвардейскую танковую дивизию Центрального военного округа. Соединение дислоцируется в Челябинской области.

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин пояснил, что данная современная боевая техника имеет лучшие характеристики в области бронезащиты экипажей, а также обладает повышенной маневренностью.

На танках имеется система связи "Акведук", многоканальные прицелы "Сосна-У" с тепловизорами.

На Т-72Б3М предприняты меры по усилению противоминной защиты днища, доработана трансмиссия.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, всего в марте текущего года ЦВО получил около трех десятков образцов различного вооружения.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
Т-72Б
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