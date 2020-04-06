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Российская газета

МиГ-17 против F-105: первая победа советских истребителей во Вьетнаме

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Подбитый F-105 во Вьетнаме.
Подбитый F-105 во Вьетнаме.
Источник изображения: National Museum of the U.S. Air Force / wikipedia.org

4 апреля во Вьетнаме празднуют День авиации. Праздник учрежден в честь победы МиГ-17Ф над американскими ударными истребителями-бомбардировщиками F-105D Thunderchief. Эпохальный бой произошел в 1965 году.

Официально победа в воздушном бою засчитана вьетнамскому пилоту - капитану Тран Ханю и ведомому.

- Я открыл огонь со средней дистанции. Видел, как огненные трассы прошили левое крыло одного F-105. Но этого было недостаточно. Поэтому я увеличил скорость и подошел к нему так близко, что хорошо видел голову в белом шлеме. Американский пилот, видимо, вообще не понял, что произошло с его самолетом, - рассказывал газете "Правда" вьетнамский пилот.

Сохранились и воспоминания советских летчиков, участвовавших в воздушных боях в небе Вьетнама.

Так, Герой Советского Союза Василий Котлов во время тренировочного полета на МиГ-21 со своим вьетнамским подопечным вступил в бой с внезапно появившимся американским истребителем и сбил его. За это Котлов был удостоен звания "Почетный гражданин Ханоя" и грамоты от вьетнамского правительства.


Грищенко Николай

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
США
Продукция
МиГ-21
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