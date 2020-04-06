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Российская газета

Ансамбль песни и пляски ЗВО записал песню "Незараженный"

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Ансамбль песни и пляски Западного военного округа записал песню "Незараженный", посвященную борьбе петербуржцев с пандемией коронавируса. Клип презентовали в соцсетях.

В основу композиции легла песня "Непокоренный" Валерия Кипелова. Текст напоминает о героическом прошлом Ленинграда-Петербурга, жители которого не раз объединялись в борьбе со сложностями, воспевает работу врачей и нынешнюю сплоченность общества.

Песня записана в условиях самоизоляции - все артисты работали, не выходя из своих квартир, подчеркивают в пресс-службе ЗВО. Тем самым творческая команда подает горожанам пример сознательного поведения в условиях угрозы распространения COVID-19 и призывает оставаться дома.

Ансамбль песни и пляски Западного военного округа - один из старейших творческих коллективов Российской армии, ему 91 год. В годы Великой Отечественной войны коллектив дал больше двух тысяч концертов для защитников блокадного Ленинграда, половину из них - на передовой. Артисты также прошли многие современные горячие точки.


Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

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