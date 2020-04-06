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Вместо воздушной цели украинская ПВО поразила жилой дом

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Источник изображения: vpk-news.ru

На западе Украины произошло чрезвычайное происшествие, о котором проинформировала Военная служба правопорядка ВСУ.

«Около 17.15 вблизи территории Международного центра миротворчества и безопасности (поселок Старычи, Львовская область) произошло падение неразорвавшегося боеприпаса на территории двора частного дома (село Верещица Яворовского района Львовской области). В результате падения боеприпаса материального ущерба гражданскому населению не нанесено, пострадавших нет», – говорится в сообщении, опубликованном в Фейсбуке.

В ВСП отметили, что через 45 минут в населенный пункт прибыли саперы, которые изъяли боеприпас и провели разминирование местности.

Открыто уголовное производство, рассказали в ведомстве. 

Позже с разъяснением выступил министр обороны Украины Андрей Таран. По его словам, во время плановых мероприятий по боевой подготовке проводились пуски зенитных управляемых ракет. Одна из них и влетела во двор сельской усадьбы. «Мною принято решение приостановить стрельбы ЗРК до завершения расследования и проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии», – заявил глава военного ведомства. Наиболее вероятная причина ЧП – техническая неисправность ЗУР.

Ракета, подчеркнул Таран, была изготовлена в 1985 году, в 2019-м ее проверили и признали пригодной для использования, «но сказалась устарелость бортовой аппаратуры». 

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Страны
Украина
Проекты
Военные учения
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