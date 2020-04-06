Армия Австралии получила первые серийные легкие бронированные машины Hawkei

Как было сообщено 24 марта 2020 года на страницах 1-го батальона Австралийского Королевского полка (Royal Australian Regiment - RAR) в социальных сетях, и позднее подтверждено австралийскими СМИ, эта часть получила первые пять серийных легких бронированных машин Hawkei PMV с колесной формулой 4х4 производства австралийского отделения группы Thales (Thales Australia). Тем самым было обозначено начало серийных поставок бронированных машин Hawkei в австралийскую армию - с опозданием более чем на два года по отношению к контрактным срокам.

Первые пять серийных легких бронированных машин Hawkei PMV производства австралийского отделения группы Thales (Thales Australia), полученные 1-м батальоном Австралийского Королевского полка. Таунсвилл (Квинсленд), март 2020 года (с) www.facebook.com/pg/1stBattalion

1-й батальон Австралийского Королевского полка дислоцируется в Таунсвилле (штат Квинсленд) и организационно входит в состав развернутой там 3-й бригады австралийской армиии. Батальон является пехотным и штатно оснащен "средними" бронированными машинами Bushmaster PMV с колесной формулой 4х4 производства той же Thales Australia. Поставленные батальону первые пять новых машин Hawkei относятся к первой предсерийной партии (Low-rate initial production - LRIP).

Напомним, что в октябре 2015 года правительство Австралии по результатам тендера выдало компании Thales Australia (австралийское отделение группы Thales) контракт стоимостью 1,3 млрд австралийских долл (910 млн долл США) на поставку вооруженным силам Австралии 1100 легких бронированных машин Hawkei PMV и 1058 одноосных прицепов к ним.

Легкая бронированная машина Hawkei PMV (Protected Mobility Vehicle, названа в честь австралийской ядовитой змеи) была разработана Thales Australia при участии израильской компании Plasan (последняя отвечала за создание бронекорпуса и комплекта дополнительного бронирования) специально под требования австралийской армии по программе Project Land 121 Phase 4 - Protected Mobility Vehicle - Light, и отрабатывалась с 2010 года. Конкурентами Hawkei в конкурсе по программе выступали машины, разработанные на тендер по программе министерства обороны США JLTV, а также бронемашины General Dynamics Land Systems/Force Protection Ocelot и General Dynamics Land Systems/MOWAG Eage IV. Однако в итоге министерство обороны Австралии предпочло "австралийское" решение, тем более, что Thales Australia уже поставляет австралийской армии известную бронированную машину Bushmaster. Предварительный выбор Hawkei по программе было сделан в декабре 2011 года.

Производство Hawkei организовано Thales Australia на предприятии в Бендиго (штат Виктория), где собираются бронемашины Bushmaster (обозначаемые в австралийской армии как Protected Mobility Vehicle - Medium). По условиям контракта, производство Hawkei должно было быть начато в Бендиго в 2016 году, с началом поставок первых машин австралийской армии в конце 2017 года и развертыванием полномасштабного производства в 2018 году.

Однако испытания опытных образцов Hawkei выявили значительные проблемы, особенно с надежностью машины, что потребовало от Thales Australia доработки ее конструкции и отсрочило начало серийного производства и поставок более чем на два года. Первые серийные машины австралийская армия получила только теперь, и дальнейший график поставок не раскрывается. Машина при этом предлагается также в качестве платформы для несения различных систем вооружения (например, закупаемого Австралией ЗРК NASAMS II) и активно продвигается на экспорт.

В октябре 2018 года Австралийское национальное контрольно-ревизионное управление (ANAO) опубликовало резко критический отчет о программе Hawkei, сделав вывод, что тендерный выбор в пользу Hawkei был сделан недостаточно обоснованно, и что австралийской армии следовало для более квалифицированного выбора дождаться результатов испытаний машин по американской программе JLTV.

Hawkei имеет вместимость в зависимости от варианта от четырех до шести человек, массу пустой 7000 кг и полную боевую массу 10000 кг. Параметры баллистической и противоминной защиты не раскрываются. Машина оснащена шестицилиндровым дизельным двигателем Steyr M16 мощностью 268 л.с., шестискоростной автоматической трансмиссией ZF 6HP280 и независимой подвеской AxleTech 3000. Максимальная скорость по шоссе при полной боевой массе составляет 100 км/ч, запас хода 600 км.

Первые пять серийных легких бронированных машин Hawkei PMV производства австралийского отделения группы Thales (Thales Australia), полученные 1-м батальоном Австралийского Королевского полка. Таунсвилл (Квинсленд), март 2020 года (с) www.facebook.com/pg/1stBattalion