Вынужденный карантин не повлияет на плановый выпуск ЗРК «Тор-М2»

АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» (ИЭМЗ «Купол», входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей») продлило нерабочие дни до 30 апреля, сообщает пресс-служба предприятия.

Уточняется, что в эти дни на предприятии будут работать только специалисты, выполняющие неотложные производственные задачи и функции жизнеобеспечения.

«В их число не могут входить сотрудники, отнесенные к группе риска, - в возрасте 65 лет и старше, имеющие хронические заболевания, переведенные на легкий труд», - подчеркивается в сообщении. Пресс-служба отмечает, что всему коллективу ИЭМЗ «Купол» на этот период будет сохранена зарплата.

«Сложившиеся обстоятельства не повлияют на исполнение долгосрочных планов. ИЭМЗ «Купол» планирует выполнить все обязательства перед заказчиками», - сообщает также пресс-служба.

Интерфакс напоминает, что основная специализация предприятия - производство зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2». Завод также изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса «земля-воздух», ведет модернизацию ЗРК «Оса-АКМ» и «Тор-М1», оказывает сервисные услуги.