Россия завершила переброску военных эпидемиологов и оборудования в Сербию

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Воздушно-космические силы (ВКС) России завершили операцию по переброске в Сербию российских военных специалистов, оборудования и техники для помощи в борьбе с коронавирусом.

"Для этих целей экипажами военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС России совершено всего 11 самолето-рейсов с аэродрома "Чкаловский" (Московская обл.) на аэродром "Батайница", расположенный в 20 километрах северо-западнее г. Белград", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Сербию доставлены 87 военнослужащих Минобороны РФ, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, а также специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

Отмечается, что 4 апреля в Белграде на базе военно-медицинской академии сербского военного ведомства пройдёт совещание с участием представителей Минздрава и Минобороны Сербии, на котором будут определены наиболее приоритетные объекты для работы российских военных специалистов и прибывшей техники.

Накануне на аэродроме "Батайница" состоялись первые консультации российских и сербских военных специалистов по определению возможных районов применения прибывшей в Сербию российской помощи.

Российские врачебно-сестринские бригады предложено задействовать в Белграде, а также населенных пунктах Чуприя, Валево, Нови Сад, Ниш, Крагуевац, Кикинда, где эпидемиологическая обстановка наиболее сложная.

Специалистов войск РХБЗ Вооруженных сил РФ планируется задействовать для дезинфекции военного городка в городе Бачка Пола, где выявлены случаи заболевания коронавирусом среди сербских военных, сообщили в Минобороны.